В Минске снова задерживают участниц Женского марша. Эта акция проходит каждую субботу

В центре белорусской столицы продолжается противостояние женщин с бело-красно-белыми флагами и мужчин в зелёной форме и чёрных балаклавах. Сотрудники силовых органов без опознавательных знаков насильно уводят, а иногда и уносят, участниц Женского марша в автобусы.

Как сообщает белорусское интернет-издание tut.by, некоторые из протестующих смогли собраться в колонну и пойти маршем по проспекту Независимости. Сегодняшняя женская акция проходит под лозунгом «Народному президенту – достойная инаугурация». Остальные лозунги примерно те же, что и обычно: «мы здесь власть», «живе Беларусь» и «сам ты крыса».

Какое-то время Марши женщин в Минске проходили почти без задержаний. Массово люди в форме начали хватать участниц шествия в прошлую субботу. По оценке правозащитного центра «Весна» неделю назад в отделения милиции увезли более трехсот человек. Трём женщинам тогда понадобилась медицинская помощь.

Участницы Женского марша считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом. По их мнению, на выборах победила Светлана Тихановская.