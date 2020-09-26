20-летний курсант Харьковского университета Воздушных сил стал единственным выжившим во время крушения самолёта Ан-26

20-летний курсант Харьковского университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский стал единственным выжившим во время крушения самолёта Ан-26 на Украине. Телеканал «112 Украина» передаёт, что молодой человек не выпрыгнул из самолёта перед катастрофой, как это сообщалось ранее, он был внутри. Сейчас курсант в больнице, он в сознании, врачи оценивают состояние как средней тяжести. Сегодня в больницу к Золочевскому приходил президент Владимир Зеленский.

Военный самолёт разбился под Харьковом вчера вечером, погибли 26 человек. Сегодня на Украине день траура.