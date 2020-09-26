Власти Подмосковья вслед за столичной мэрией возвращают часть мер из-за пандемии коронавируса

Губернатор Андрей Воробьёв рекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями вернуться к режиму изоляции. Работодателям предписано по возможности перевести максимальное число сотрудников на дистанционную работу. Ранее с аналогичными рекомендациями выступил мэр Сергей Собянин. Предполагается, что жители столичного региона будут соблюдать ограничительные меры добровольно, никаких штрафов для нарушителей не предусмотрено.

Многие москвичи не станут выполнять эти рекомендации потому что за нарушения нет никакого наказания, — уверен главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Венедиктов напомнил, что весной введение обязательной изоляции для категории 65+ помогло спасти немало жизней.