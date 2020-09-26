Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко отказалась от поездки в Минск на Форум регионов, сообщает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. Согласно этим данным, представители нашей страны собираются участвовать в мероприятии в онлайн-режиме. По утверждению источника, планы поменялись из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.