Около трёхсот человек, по данным корреспондента агентства ТАСС, присоединились к традиционной субботней акции протеста в Минске известной как «женский марш». Участвуют в основном женщины. Некоторые из них принесли бело-красно-белые флаги, ставшие символом протеста в республике, протестующие скандируют «Уходи», сейчас они направляются от места сбора – Комаровского рынка — в центр белорусской столицы.
С самого начала акции поступают сообщения о задержаниях. Сейчас колонну сопровождают более десятка микроавтобусов с силовиками.
Акция протеста в Белоруссии продолжаются с переизбрания президентом Александра Лукашенко.
Около трёхсот человек, по данным СМИ, присоединились к традиционной субботней акции протеста в Минске
Около трёхсот человек, по данным корреспондента агентства ТАСС, присоединились к традиционной субботней акции протеста в Минске известной как «женский марш». Участвуют в основном женщины. Некоторые из них принесли бело-красно-белые флаги, ставшие символом протеста в республике, протестующие скандируют «Уходи», сейчас они направляются от места сбора – Комаровского рынка — в центр белорусской столицы.