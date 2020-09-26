Около трёхсот человек, по данным СМИ, присоединились к традиционной субботней акции протеста в Минске

Около трёхсот человек, по данным корреспондента агентства ТАСС, присоединились к традиционной субботней акции протеста в Минске известной как «женский марш». Участвуют в основном женщины. Некоторые из них принесли бело-красно-белые флаги, ставшие символом протеста в республике, протестующие скандируют «Уходи», сейчас они направляются от места сбора – Комаровского рынка — в центр белорусской столицы.

С самого начала акции поступают сообщения о задержаниях. Сейчас колонну сопровождают более десятка микроавтобусов с силовиками.

Акция протеста в Белоруссии продолжаются с переизбрания президентом Александра Лукашенко.