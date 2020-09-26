В Минске на очередном «женском марше» проходят задержания

Сегодня в белорусской столице также состоялся благотворительный забег – несколько его участников тоже увезли в отделение.

Девушку с короной на голове и флагом в руках уносят на руках к автозаку четверо силовиков с закрытыми балаклавами лицами, эти кадры сняты у Комаровского рынка в Минске, где около часа назад начался уже традиционный «женский марш». В нем принимает участие несколько сотен человек. Вскоре после начала на пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, передает портал Tut.by. Участниц предупредили, что акция не согласована, после чего силовики начали выхватывать женщин из толпы. Среди задержанных 73-летняя активистка Нина Багинская. Протест в Белоруссии принимает самые разные формы.

Еще одно из сегодняшних мероприятий «Забег свободных» — его участники, одетые в красно-белую форму пробежали дистанцию в 5 километров в Парке дружбы в Минске, деньги собирали для фонда солидарности, который организовала белорусская оппозиция для помощи пострадавшим из-за действий властей в последние месяцы. В забеге приняли участие около 40 человек, сначала их по проезжей части преследовал полицейский микроавтобус, в какой-то момент силовики побежали за бегунами. Люди бросились врассыпную, но двоих парней с флагами задержали.

Сегодня в Минске силовики перекрыли центральные улицы, силы милиции стянуты к площади Победы, где изначально должен был проходить «женский марш».