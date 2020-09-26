ОВД-Инфо: В Хабаровске завели первое уголовное дело из-за протестов в защиту экс-губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», завели первое уголовное дело из-за протестов в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. Оно возбуждено по статье о насилии в отношении силовиков.

Подозреваемым стал активист Денис Посметюхин. Как рассказал его адвокат Алексей Петренко, Следственный комитет утверждает, что участник протестных акций накануне распылил перцовый газ в сторону силовиков. В этот же день полицейские пытались силой вытащить водителя Андрея Маклыгина из так называемого «фургаломобиля» — это микроавтобус с агитационными плакатами в поддержку Сергея Фургала. В результате между протестующими и силовиками произошла стычка.

Потерпевшими по делу Посметюхина, добавил его адвокат, проходят пять человек – это полицейские и судебные приставы. В изоляторе временного содержания он останется до суда. Признает ли участник протестных акций свою вину, не признается.

Акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края проходят с середины июля. В Хабаровске сегодня состоялся уже 78-й по счету митинг вместе с шествием, на который по разным оценкам пришли от 500 человек до 2 тысяч. При этом, по данным правозащитников, против протестующих все это время возбуждали только административные дела.

Сергея Фургала, содержащегося в столичном СИЗО «Лефортово», обвиняют в организации и подготовке убийств бизнесменов. Участники акций в Хабаровске требуют открытого суда над экс-главой края и проведения его непосредственно в регионе.