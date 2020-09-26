В России за сутки скончались 169 пациентов с коронавирусом, это максимум с конца июля

Данные представил Оперативный штаб. За последний день заболели свыше семи с половиной тысяч человек. Больше всего новых случаев в столичном регионе, Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня объявил, что с завтрашнего дня возобновит работу система соцобслуживания горожан, которые отправились на изоляцию. Как обещают в мэрии, эти люди смогут бесплатно заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Речь идёт о горожанах старше 65 и людях с хроническими заболеваниями – их Собянин попросил не покидать свои дома без крайней необходимости. Компаниям мэр предложил по возможности отправить сотрудников на «удалёнку». Сегодня с аналогичными рекомендациями выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.