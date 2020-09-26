Последователями Эдуарда Лимонова будет создана новая партия

Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию — «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политсовета новой партии Ольга Шалина, рассказав, что нынешняя партия «Другая Россия» распущена.

«Мы заявили о роспуске организации «Другая Россия». То есть исполком партии предложил распустить и съезд проголосовал, так как подобное решение может принять только съезд. Решение связано с тем, что мы не можем делать вид, что со смертью Эдуарда Вениаминовича у нас ничего не изменилось». – рассказала она.

По словам О.Шалиной, члены партии решили двигаться самостоятельно, создав новую партию с теми же идеями, но «по структуре с другой системой управления».

О.Шалина добавила, что политсоветом уже подготовлен документ, который будет передан в Министерство юстиции для регистрации партии.