В Кремле объявили о планах Путина провести в предстоящий понедельник расширенное заседание президиума Госсовета

В Кремле объявили о планах Владимира Путина провести в предстоящий понедельник расширенное заседание президиума Госсовета. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции. Два дня назад Путин говорил, что на ближайшем заедании президиума речь пойдёт о реализации национальных проектов, по которым понадобились уточнения из-за пандемии и экономической ситуации.