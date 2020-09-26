В Кремле объявили о планах Путина провести в предстоящий понедельник расширенное заседание президиума Госсовета

В Кремле объявили о планах Владимира Путина провести в предстоящий понедельник расширенное заседание президиума Госсовета. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции. Два дня назад Путин говорил, что на ближайшем заедании президиума речь пойдёт о реализации национальных проектов, по которым понадобились уточнения из-за пандемии и экономической ситуации.
2020-09-26T14:32:48+03:00
2020-09-26T14:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 26 сентября 2020
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