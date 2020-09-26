В Харьковской области Украины, где разбился военный самолёт и погибли 26 человек, нашли тела всех жертв. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Единственный выживший госпитализирован. По предварительным данным, это курсант, который успел выпрыгнуть из Ан-26. Самолёт разбился накануне во время учебного полёта. Сегодня на Украине день траура.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе на Украине. Об этом сообщает государственное агентство республики БелТА. Лукашенко уточнил, что это соболезнования от него лично и от всего белорусского народа.