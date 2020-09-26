В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку Сергея Фургала, сообщает сайт ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката подозреваемого. По словам Алексея Петренко, его подзащитный Денис Посметюхин стал фигурантом дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, вчера во время акции в поддержку бывшего губернатора житель Хабаровска распылил содержимое перцового баллончика в сторону полицейских и судебных приставов. Пострадавшими признаны пять человек.
2020-09-26T14:31:51+03:00
2020-09-26T14:31:51+03:00
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14:31, 26 сентября 2020
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