В Хабаровске возбудили первое уголовное дело против участника акций в поддержку Сергея Фургала, сообщает сайт ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката подозреваемого. По словам Алексея Петренко, его подзащитный Денис Посметюхин стал фигурантом дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, вчера во время акции в поддержку бывшего губернатора житель Хабаровска распылил содержимое перцового баллончика в сторону полицейских и судебных приставов. Пострадавшими признаны пять человек.