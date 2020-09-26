Растёт число заражённых коронавирусом в России. За последние сутки зарегистрировано 7523 человека с COVID-19, скончались 169 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире государственного телевидения объяснила рост числа заболевших сезонностью.



Вместе с тем и в Роспотребнадзоре, и в Минздраве говорят, что в нашей стране нет второй волны коронавируса, и что это продолжается первая.