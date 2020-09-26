Петербург вышел на первое место в России по числу скончавшихся от коронавируса за сутки. За день умерли 27 пациентов. Между тем в городе продолжаются концерты и экскурсии.

Медики отметили случаи заражения коронавирусом и ОРВИ в десяти петербургских школах. Комитет Смольного по образованию перевёл на дистанционное обучение 26 классов. Дети будут сидеть дома две недели. Издание «Петербургский дневник» уточняет, что чиновники решили не называть школы, где выявили случаи инфекции, по просьбе родителей учеников. Тем временем власти не спешат возвращать ограничения. Сегодня в честь дня туризма в Петербурге проводят уличные концерты и экскурсии, а вечером над Невой дадут салют. В то же время число новых больных вновь растёт и уже достигло июльского показателя. За последние сутки медики выявили коронавирус у двухсот тридцати двух пациентов. Власти вернули к работе обсерватор в пансионате «Заря», а также готовят к приёму больных временный госпиталь в «Ленэкспо», который закрыли после пика эпидемии. На этой неделе около Покровской больницы горожане вновь видели очереди машин скорой помощи. А с понедельника на приём инфекционных пациентов перейдёт Александровская больница.

Быстрее, чем в Петербурге, число новых случаев заражения, растёт только в Москве. В столице за последние сутки заболели 1792 человека.

Власти Москвы и Подмосковья попросили людей старше 65 лет оставаться дома и рекомендовали всем жителям столичного региона соблюдать меры безопасности.