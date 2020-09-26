В минском парке Дружбы народов силовики задержали несколько человек, участвовавших в акции «забег свободных»

В минском парке Дружбы народов силовики задержали несколько человек, участвовавших в акции под названием «забег свободных». Информацию о задержании подтвердили в милиции белорусской столицы. По данным местных СМИ, в забеге принимали участие 35 человек. Они планировали этой акцией привлечь внимание к сбору средств для помощи протестующим. В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались после переизбрания Александра Лукашенко.
2020-09-26T13:58:47+03:00
2020-09-26T13:58:47+03:00
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13:58, 26 сентября 2020
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