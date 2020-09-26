Следственный комитет проверяет информацию о падении лифта со студентами в столичном вузе. Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным радиостанции «Говорит Москва», лифт упал в Московском финансово-юридическом университете. В пресс-службе вуза сказали, что лифт просто остановился и произошло это по вине студентов, которые нарушили предел грузоподъёмности. Там также добавили, что молодые люди сломали лифт, когда пытались выбраться.

«Говорит Москва» передаёт, что несколько пострадавших студентов доставили в больницу.