В России второй день подряд регистрируют больше семи тысяч заражённых коронавирусом в сутки. Сегодня цифра превысило 7,5 тысяч. Такого прироста не было с июня. Больше всего случаев столичном регионе, Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. За минувшие сутки в России скончались 169 человек.

Основная проблема заключается в нехватке медицинских работников А тем кто есть, не платят должным образом, сказал «Эху» сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Коновал добавил, что до сих пор в полной мере не выполнено президентское поручение правительству о повышении зарплаты медицинскому персоналу.