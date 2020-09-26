Вакцину от коронавируса разработанную предприятием «Вектор» собираются поэтапно протестировать на детях от полугода до 17 лет. Речь идёт о детской версии препарата. Исследования будут идти последовательно с понижением возраста, сообщает со ссылкой на разработчиков агентство Интерфакс.
2020-09-26T13:33:42+03:00
2020-09-26T13:33:42+03:00
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13:33, 26 сентября 2020
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