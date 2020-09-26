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13:33, 26 сентября 2020

Вакцину от коронавируса разработанную предприятием «Вектор» собираются поэтапно протестировать на детях

Вакцину от коронавируса разработанную предприятием «Вектор» собираются поэтапно протестировать на детях от полугода до 17 лет. Речь идёт о детской версии препарата. Исследования будут идти последовательно с понижением возраста, сообщает со ссылкой на разработчиков агентство Интерфакс.



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