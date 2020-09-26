9-й тур Чемпионата России по футболу откроется тремя матчами.

Зенит и Спартак, которые возглавляют таблицу проведут свои матчи в субботу. Чемпионы России принимают на своем поле Уфу, которая из пяти последних встреч уступила 4. Зенит в предыдущем туре потерял очки, сыграв вничью с Уралом. Мог потерять и больше, поскольку в РФС признали, что Артем Дзюба забил гол из офсайда. Спартак играет на выезде против соседа Уфы по нижней части таблицы — Тамбова. Красно-белые пока играют неровно, но очки набирают там, где в прошлом сезоне теряли, отсюда и лидерство. Краснодар на выезде встретится с Сочи. Южане здорово начали чемпионат и если бы не поражение от Арсенала могли бы даже единолично лидировать. Краснодар же, пока шестой, но в четверг выиграл у греческого ПАОКа первый матч квалификации Лиги Чемпионов. Это пока единственная российская победа в Евротурнирах.

Телеканал Матч-ТВ покажет встречу Сочи – Краснодар начиная с 19 часов 30 минут.