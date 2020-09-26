В белорусском аналоге «Спокойной ночи, малыши» показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона

В белорусском аналоге телепередачи «Спокойной ночи, малыши» показали сценку про медвежонка, который не хочет уходить с трона. Пользователи социальных сетей увидели в этом параллель с происходящим в стране.

Необычную популярность среди взрослых телезрителей получил один из последних выпусков программы «Калыханка» на канале «Беларусь 3». Пользователи «Фейсбука» и «Твиттера» стали выкладывать отрывки и цитаты из эпизода, в котором один из персонажей объявил себя правителем.

По сюжету медведь Топа согнал с трона лисицу Яну и заявил, что только он может руководить остальными.

В итоге медведь упал с трона и потерял корону, когда попробовал забрать самый большой кусок торта.

Этот выпуск показали в эфире в минувший четверг, то есть на следующий день после того, как прошла инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. В свою очередь ведущая «Калыханки» Елена Бикренева написала вчера в «Инстаграмме» буквально следующее: «Кому сказать – не поверят, что это старая программа!!!!!». Сейчас этой публикации в учётной записи ведущей уже нет.

Ни сценаристы передачи, ни телеканал «Беларусь 3» происходящее еще не комментировали.