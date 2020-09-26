Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 под Харьковом. В результате трагедии погибли 26 военнослужащих.

Зеленский лично посетил место крушения Ан-26. Именно там он объявил траур и минуту молчания. На всей территории Украины будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Ранее траур был объявлен только в Харьковской области.

По последним данным, на борту Ан-26, разбившегося накануне вечером, находились 27 военнослужащих, среди них – курсанты Харьковского университета ВВС. Власти объявили, что нашли тела 25 из них. Еще один курсант скончался в больнице. Таким образом, выжил только один пассажир, он находится в состоянии средней тяжести. На месте трагедии началось расследование, рассказал украинскому телеканалу 112 представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.

Военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился, не долетев 2 км до военного аэродрома города Чугуев. Среди возможных причин катастрофы власти называют техническую неисправность и человеческий фактор. Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что самолет зацепился крылом за землю. Полеты Ан-26 в стране временно приостановлены.

Соболезнования Киеву уже выразили в нескольких странах Евросоюза, а также в Молдавии, Турции и Канаде.