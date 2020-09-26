В столичном регионе власти возвращают целый ряд карантинных мер

Сегодня мэр Сергей Собянин объявил, что с завтрашнего дня возобновит работу система соцобслуживания горожан, которые отправились на изоляцию. Они смогут бесплатно заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Ранее градоначальник рекомендовал горожанам старше 65 и людям с хроническими заболеваниями с понедельника не покидать свои дома без крайней необходимости. Компаниям он предложил по возможности отправить сотрудников на «удалёнку». Сегодня с аналогичными рекомендациями выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он также сообщил, что усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

Пока все меры носят рекомендательный характер. Никаких штрафов не предусмотрено.

Жители московского региона могут добровольно согласиться на соблюдение ограничительных мер. Такое мнение в интервью «Эху» высказал президента фонда «Петербурская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов считает, что возвращение штрафов за несоблюдение карантинных мер не даст большого эффекта, поскольку всегда находятся лазейки.

Многие не станут выполнять рекомендации столичных властей пока за нарушения не предусмотрено наказание, — уверен главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

В Москве за последние сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня – тысяча семьсот девяносто два. В России более 7,5 тысяч новых случаев. За сутки в целом по стране скончались 169 человек.