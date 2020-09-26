Исполняющий обязанности премьера Ливана Мустафа Адиб объявил об отставке. Об этом сообщает телеканал Аль Арабия. Адиб сказал, что политического консенсуса по формированию верхового руководства в стране больше не существует. Он был назначен на пост премьера в конце августа, но не смог создать новый кабинет министров.
2020-09-26T12:32:41+03:00
2020-09-26T12:32:41+03:00
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12:32, 26 сентября 2020
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