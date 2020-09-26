В Хабаровске завели первое уголовное дело против участника акции в поддержку Сергея Фургала, сообщает телеканал «Дождь». Фигурантом стал местный житель Денис Посметюхин. Его адвокат рассказал сайту «ОВД-Инфо», что расследование идёт по статье о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, Посметюхин накануне на акции в поддержку бывшего губернатора распылил содержимое перцового баллончика в сторону сотрудников полиции и судебных приставов.