В России за сутки зарегистрировали 7523 случая заражения коронавирусом. Это максимум с конца июня. Скончались за сутки 169 человек, это цифра значительно больше, чем накануне. Власти Москвы и Подмосковья попросили людей старше 65 лет оставаться дома и рекомендовали всем жителям столичного региона соблюдать меры безопасности. В Роспотребнадзоре заявили, что рост показателей связан прежде всего с несоблюдением профилактических мер.

Власти Ленинградской области вновь ввели ограничения по коронавирусу. Из-за роста числа заболевших в районе на северной границе Петербурга объявили красный уровень опасности.

Жёсткие ограничения во Всеволожском районе вернули после того, как он лидировал по числу новых случаев заболевания в течение нескольких недель. Правительство Ленинградской области запретило все массовые мероприятия, за исключением тех, которые нужно провести для работы местной власти. Однако число участников ограничили несколькими десятками, и обязали их соблюдать социальную дистанцию. Общепиту разрешили работать с условием, что посетители займут лишь половину мест в заведениях. Агентство «Интерфакс» напоминает, что районов с красным уровнем опасности в регионе не было с середины августа. Жёлтый уровень сохраняли в восьми районах, сейчас к ним добавили ещё один. Тем временем в Петербурге вновь готовят к работе госпиталь в Ленэкспо. По словам губернатора Александра Беглова, первых больных с коронавирусом стационар снова сможет принять в октябре. Ранее власти вернули к работе обсерватор в пансионате «Заря», а с понедельника на приём пациентов с ковид-19 переведут Александровскую больницу.

По официальным данным уже две недели ежедневно в Петербурге выявляют более двухсот новых случаев коронавируса. Ранее такой уровень заболеваемости отмечали в конце июля.