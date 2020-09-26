Завтра, 27 сентября, в Петербурге пройдет акция «Стоп Беглов» – организатор

Акция под названием «Стоп Беглов!» пройдет 27 сентября в Санкт-Петербурге. Формат мероприятия организаторы пока не раскрывают, но говорят, что оно пройдет очно. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из организаторов, активист Александра Бруссер, на встрече озвучат проблемы города, которые появились за то время, пока губернатор Александр Беглов находится на своем посту.

«Мероприятие мы изначально планировали провести в виде митинга 27 сентября, а в случае отказа, то в формате спортивного парада. Но нам отказали в обоих случаях. И мы решили провести мероприятие не в виде митинга, и будет посвящено годовщине нахождения Беглова на своем посту», — рассказала Александра.

Представители петербургской оппозиции решили выразить мнение о работе губернатора Александра Беглова на его посту, и обсудить на мероприятии все накопившиеся проблемы города.

«Проблем накопилось в большом количестве, они усугубились, вообще не решаются. Власти на жалобы общественности никак не реагируют, к сожалению, есть одна реакция – запретить любые общественные мероприятия. Среди вопросов, которые мы решили публично обсудить – это транспортная неудавшаяся реформа, которая привела только к повышению платы за проезд и не более того; при Беглове появились обманутые дольщики; проблемы ЖКХ, экологии, мусорных свалок, отсутствие роддомов и детсадов. Проблем много, которые необходимо обсудить», — подчеркнула А.Бруссер.

Мероприятие начнется в 14 часов. А.Бруссер высказала надежду, что в ближайшем будущем им удастся организовать согласованное мероприятие.