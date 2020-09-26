кция «Заплатите за COVID-19» официально стартует 27 сентября по всей России – профсоюз медработников

Всероссийская акция «Заплатите за COVID-19» официально стартует во многих городах страны. Проведение данного мероприятия связано с тем, что подавляющее число врачи до сих пор не получили надбавки, обещанные президентом В.Путиным. О проведении акции рассказал эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

««Заплатите за COVID-19» — это Всероссийская акция медицинских работников и медучреждений. Смысл заключается в том, что медики протестуют против невыплат стимулирующих надбавок за работу с коронавирусной инфекцией, которые были анонсированы весной президентом и правительством РФ. Подавляющее большинство медработников так и не увидело этих надбавок. А если кому-то и начислили, то в разы меньше», — рассказал он.

Кроме того, по словам А.Коновала, в повестку мероприятия входит вопрос о страховых выплатах работникам, заболевшим коронавирусом, которые должны были выплачиваться опять-таки по указу президента России.

«У заболевших медработников возникли большие проблемы с доказыванием диагноза (COVID-19), и что заражение произошло во время исполнения своих профессиональных обязанностях», — подчеркнул он.

Также во многих медицинских учреждениях, отметил А.Коновал, администрация заведений «разжаловали» младший медицинский персонал до уборщиц, «чтобы не платить им повышенную зарплату в соответствии с весенним президентским указом. «Это сотни тысяч людей! Водителей скорых также лишают этих надбавок. Недовольство медработников все больше растет. И в связи с этим профсоюз решил провести эту кампанию», — сказал он.

По словам представителя профсоюза, заявки на проведение акций подали уже в 30 городах России. При этом, подчеркнул он, местные власти делают все, чтобы отказать в проведении любых, даже малочисленных мероприятий, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку в регионе.

А.Коновал отметил, что по большей части это будут одиночные пикеты, которые накануне еще до официального старта прошли во Владимире. А уже в начале сентября организаторы хотят организовать ряд пресс-конференций в Москве.