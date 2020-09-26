Президент США Дональд Трамп сегодня, как ожидается, представит кандидатуру на место судьи Верховного суда, которое освободилось после смерти Рут Бейдер Гинзбург.

Как сообщает американская пресса, Президент США Дональд Трамп выбрал судью Эми Кони Баррет в качестве кандидата на должность девятого судьи Верховного Суда вместо Рут Бейдер Гинзбург — иконы феминизма и либерализма, которая скончалась на прошлой неделе в возрасте 87-ми лет. 48-летняя консервативная Баррет сделает уже и так консервативный Верховный Суд США — пятеро судей в нем сейчас это назначенцы республиканских президентов, еще более консервативным. А учитывая ее возраст — и то, что судьи Верховного Суда назначаются пожизненно, это назначение определит судьбу страны на десятилетия вперед. Если контролируемый республиканцами Сенат утвердит кандидатуру Баррет — а глава республиканского большинства Митч Макконнел уже пообещал провести голосование до ноябрьских выборов президента и среднесрочных выборов в Сенат, в результате которого Трамп может проиграть, а республиканцы могут потерять свое хрупкое большинство в три голоса, то в самое ближайшее время можно ожидать, что в США на уровне штатов будут запрещены аборты — и не исключено, на федеральном уровне запретят гей-браки. И самое главное, учитывая отказ Дональда Трампа признавать выборы, если он проиграет, судьба президентских выборов будет, скорее всего, решаться в Верховном Суде, где трое судей — назначенцы Трампа.

Эми Кони Баррет называют женской версией ультраконсервативного судьи Антонина Скалиа, который умер в последний год президентства Барака Обамы.