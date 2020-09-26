Пенсии и детские пособия с 1 октября будут начисляться только на карты национальной платежной системы «МИР»

Льготникам, в случае, если они получали средства на карты иностранных платежных систем, необходимо обратиться в многофункциональные центры или Пенсионный фонд. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Национальной системе платежных карт. Исключительно на «МИР» теперь переведут не только пенсии, но и, в частности, единовременные пособия по беременности и родам, при рождении ребенка и уходу за ним и т.д. Есть и исключения: тем, кто получает средства наличными или на специальный счет, к которому не привязана карта, ничего менять не придется.

Ранее власти неоднократно заявляли, что на карты «МИР» планируется перевести практически все государственные выплаты. Они утверждают, что национальная платежная система позволит обеспечить независимость банковских услуг от внешних факторов и проводить финансовые операции даже в случае отключения России от международных систем.

Перевод государственных выплат на «МИР» должен был завершиться в июле, но из-за эпидемии коронавируса его отложили до конца сентября.