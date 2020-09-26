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12:03, 26 сентября 2020

В России выявлено 7 523 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 004 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

Подмосковные власти вслед за столичной мэрией просят людей пенсионного возраста не выходить из дома. Также чиновники обещали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

Правительство Московской области рекомендует жителям старше шестидесяти пяти лет и людям с хроническими заболеваниями строго соблюдать режим изоляции. Как и в начале эпидемии, им советуют не выходить из дома без необходимости, то есть это лучше делать только если человеку нужно идти на работу, в магазин, вынести мусор или обратиться за медицинской помощью. В постановлении властей отдельно указано, что эти рекомендации распространяются в том числе на садовые дома.

В список заболеваний, при которых лучше соблюдать изоляцию, входят болезни эндокринной системы, органов дыхания и кровообращения. Также в список входят люди с онкологическими заболеваниями и пересаженными органами.

Помимо этого, губернатор Андрей Воробьев попросил бизнес перевести максимально возможное количество сотрудников на удалённый режим работы. Он также поручил чиновникам рассмотреть вопрос о полной приостановке всех выездных детских мероприятий.

Еще начиная со следующей недели подмосковные ведомства обещают тщательней следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественном транспорте и магазинах.

Пока что постановление подмосковных властей носит рекомендательный характер. Каких-либо штрафов оно не предполагает.



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