В результате аварии на заводе в Испании вылилось 50 тысяч литров красного вина. Это произошло в юго-восточной провинции Альбасете. По неизвестным пока причинам лопнула цистерна, которая использовалась для хранения продукции. В итоге вином затопило территорию. Сведений о пострадавших не поступало.