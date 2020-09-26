В результате аварии на заводе в Испании вылилось 50 тысяч литров красного вина. Это произошло в юго-восточной провинции Альбасете. По неизвестным пока причинам лопнула цистерна, которая использовалась для хранения продукции. В итоге вином затопило территорию. Сведений о пострадавших не поступало.
2020-09-26T11:32:58+03:00
2020-09-26T11:39:05+03:00
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11:32, 26 сентября 2020
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