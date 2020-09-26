В Москве за сутки зарегистрировали 1792 новых случая заражения коронавирусом. Показатель продолжает расти. Сегодняшняя цифра стала максимальной с начала июня. Это следует из данных Оперативного штаба. В самом штабе отмечают, что цифры растут не только в столице. Там также подчёркивают, что показатель более чем в 3,5 раза ниже, чем на пике пандемии.