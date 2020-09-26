Кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за отсутствие реакции на ситуацию в Белоруссии

Демократ также вступился за протестующих республики.

Джо Байден обратил внимание на то, что его оппонент на предстоящих выборах не просто не предложил помочь про-демократическим силам Белоруссии, а в принципе отказался говорить о сложившемся в республике кризисе. Об этом сказано в письме американского политика, которое оказалось в распоряжении агентства Reuter`s. В нём Байден прямо называет белорусского лидера диктатором. Кандидат в президенты открыто поддержал протестующих и присоединился к их требованию проведения новых выборов.

Также Байден назвал фикцией «тайную» инаугурацию Александра Лукашенко. По словам американца, «президент, скрывающийся в страхе от своих граждан, и отказывающийся принять волю народа, — это признак слабого, нелегитимного автократа, а не сильного лидера».

В итоге, в случае своей победы на выборах Байден пообещал защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их разделяет. Голосование за следующего президента США запланировано на третье ноября.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла в минувшую среду. Вопреки обыкновению, время и дату проведения церемонии держали от общественности в секрете. Произошедшее спровоцировало в Белоруссии новую волну протестов и задержаний.