В Сочи перед этапом гоночной серии «Формула-1» выявили семь заболевших коронавирусом

Несмотря на относительно небольшой показатель выявленных случаев, он максимальный с начала чемпионата, стартовавшего в июле. Данные о числе заболевших предоставила Международная автомобильная федерация (FIA): там отметили, что всего за неделю перед Гран-при России в Сочи было сделано свыше 3 тысяч тестов. Это означает, что коронавирус выявили либо перед поездкой команд, либо непосредственно на «Сочи Автодроме». У кого именно – сотрудников отдельных команд либо же персонала – не уточняется.

Впрочем, на проведение 10-го этапа Формулы-1 это не повлияет. Накануне в Сочи прошли тренировочные заезды, а сегодня ожидается квалификация, в рамках которой определится, кто из пилотов с какой позиции стартует в гонке, намеченной на воскресенье. А в эти минуты там проходит первая из двух гонок младшей гоночной серии «Формула-2». На трибунах «Сочи Автодрома» ожидается до 30 тысяч человек – это значительно больше, чем на других европейских этапах, где либо не пускали зрителей вовсе, либо ограничивали их количество несколькими тысячами. Вместе с тем президент Владимир Путин, в отличие от предыдущих лет, на сей раз в Сочи не приедет.

С начала июля среди участников гонок «Формулы-1» лишь у одного пилота серии выявляли коронавирус. Мексиканец Серхио Перес, выступающий за команду «Рэйсинг Поинт», был вынужден пропустить два этапа в Великобритании, в том числе Гран-При 70-летия.