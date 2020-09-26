С разумными ограничениями в столице в связи с коронавирусом граждане могут согласиться – политолог

С разумными ограничениями в столице в связи с коронавирусом граждане могут согласиться и к этому они уже готовы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Если ограничения будут вводиться разумно, то, наверное, общество к этому готово. Если будут непонятно для чего закрываться парки, например, как в прошлый раз, то это будет выглядеть довольно странно. Общество выдохнуло, и готово к каким-то собственным ограничениям, но в случае если они будут разумными», — сказал он.

М.Виноградов при этом отметил, что даже введение штрафов за несоблюдение карантинных норм не возымеет должного действия, поскольку всегда есть лазейки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября на дистанционную работу перейдет 30% персонала. Власти Москвы возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Мэр напомнил, что с понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей.