Спровоцированный эпидемией коронавируса кризис привел к ощутимому сокращению среднего класса в России. К таким выводам пришли экономисты Высшей школы экономики, проанализировав данные о доходах, представленных Росстатом.

К среднему классу до пандемии эксперты относили около четверти населения, но за последние несколько месяцев около 6% его представителей перешли в категорию бедных. Очевидно, что связано это с потерей работы или существенным падением уровня дохода из-за простоя, связанного с введенными на фоне коронавируса ограничительными мерами. Об этом говорится в докладе ВШЭ, который приводит издание РБК. Средний класс пострадал меньше, чем другие категории населения, но и вернуться к прежнему уровню его представителям будет сложнее – это потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста.

Эксперты причисляли к среднему классу людей с уровнем дохода на четверть выше медианного по региону, если при этом у них есть высшее образование или они заняты на работе, требующей достаточно высокой квалификации. По данным экспертов ВШЭ, пандемия в среднем сократила душевые доходы граждан на 10%, но реальные располагаемые доходы населения падали и до этого в течение нескольких лет, эпидемия усугубила проблему.

Эксперты отмечают, что по итогам прошлого года 12% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, но из-за пандемии уровень бедности подскочил до 20%.