В Москве зарегистрировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня – за сутки COVID-19 обнаружили у тысячи семисот девяноста двух человек. Это данные Оперативного штаба. Там, впрочем, не склонны считать цифры пугающими. В штабе подчёркивают, что число заболевших в Москве растёт, как и во всём мире при этом цифры в столице более чем в 3,5 раза ниже, чем на пике пандемии, пишет РИА Новости.