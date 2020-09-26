В Харьковской области Украины нашли чёрный ящик разбившегося самолёта. В результате крушения военного Ан-26, погибли 25 человек. Двое успели выпрыгнуть. Одного по пока неизвестным причинам в последний момент отстранили от полёта. Перед крушением борт подал сигнал об отказе одного из двигателей.