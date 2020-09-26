В Подмосковье пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали вернуться к режиму изоляции. Работодателям предписано по возможности перевести максимальное число сотрудников на дистанционную работу. Опубликовано соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва. Оно вышло вслед за распоряжением мэра Москвы. Сергей Собянин рекомендовал горожанам старше 65 и людям с хроническими заболеваниями с понедельника не покидать свои дома без крайней необходимости. Компаниям рекомендовано отправить сотрудников на «удалёнку». Рекомендации связаны с ростом числа заражённых коронавирусом в столичном регионе.
2020-09-26T10:33:57+03:00
2020-09-26T10:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 26 сентября 2020
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