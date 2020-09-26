Исполком Международного союза биатлонистов определит формат проведения этапов Кубка Мира, запланированных на 2020 год.

Отменять сезон в IBU не намерены. Во всяком случае по словам представителей союза таких планов пока нет. Первые 4 этапа, которые, согласно предварительному календарю, должны были пройти в Финляндии, Швеции, Австрии и Франции, возможно перенесут в одну страну, создав, тем самым, соревновательный пузырь. Об этом, в частности сказал и Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и ряд других знакомых с ситуацией экспертов. Эта мера поможет избежать лишних перелетов и решит проблему закрытых границ. Россия до чих пор не возобновила сообщение со многими европейскими странами. Подобный опыт прекрасно сработал при розыгрыше финальной части футбольного Лиги Чемпионов, матчи которой проводились в Португалии при пустых трибунах, но турнир, тем не менее, закончить удалось.

Если, международные старты по каким-либо причинам не состоятся, то биатлонисты смогут принять участие в этапах Кубка России. К этим соревнованиям уже готовы присоединиться команды Казахстана, Болгарии и Белоруссии.