Пенсионерам, которые используют банковские карты, с 1 октября будут перечислять пенсии только на карты «Мир»

Пенсионерам, которые используют банковские карты, с 1 октября будут перечислять пенсии только на карты платёжной системы «Мир». Об этом предупредил Пенсионный фонд. Тем, кто сейчас использует карты других платёжных систем, в частности, Visa и Mastercard предстоит завести карту «Мир» и сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты, передаёт РБК.
2020-09-26T10:31:19+03:00
2020-09-26T10:38:54+03:00
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10:31, 26 сентября 2020
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