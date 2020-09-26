Пенсионерам, которые используют банковские карты, с 1 октября будут перечислять пенсии только на карты «Мир»

Пенсионерам, которые используют банковские карты, с 1 октября будут перечислять пенсии только на карты платёжной системы «Мир». Об этом предупредил Пенсионный фонд. Тем, кто сейчас использует карты других платёжных систем, в частности, Visa и Mastercard предстоит завести карту «Мир» и сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты, передаёт РБК.