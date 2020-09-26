В Хабаровске состоялась уже 78-я акция в поддержку бывшего краевого губернатора Сергея Фургала

Традиция, заложенная в минувшую субботу, судя по всему, сохранилась: из динамиков у здания краевого правительства на площади Ленина вновь играла классическая музыка. На сей раз – «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Через музыку, впрочем, протестующие все равно пытались кричать свои лозунги, которые во многом также прежние: «Я/Мы – Сергей Фургал», «Лучшая поправка – Путина в отставку», передает телеграм-канал «Закон».

Шествие по центральным улицам прошло без столкновений с полицией, несмотря на то, что накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев потребовал от силовиков навести порядок, как он выразился, «на дорогах» Хабаровска и других населенных пунктов. Мэрия, в свою очередь, утверждает, что в сегодняшней акции участвовали около 500 человек, в то время как интернет-издание DVHab.ru пишет, что протестующих было больше. По данным агентства «Интерфакс», речь идет о 2 тысячах участников шествия.

Акции в Хабаровске проходят с середины июля после того, как Сергея Фургала поместили в СИЗО «Лефортово» по обвинению в подготовке и организации заказных убийств.