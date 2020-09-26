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10:02, 26 сентября 2020

В Харьковской области продолжаются поиски тел погибших при крушении самолета Ан-26

фото: SERGEY KHRUPOV/ ТАСС
фото: SERGEY KHRUPOV/ ТАСС

В Харьковской области продолжаются поиски тел погибших при крушении самолета Ан-26. В регионе объявлен траур.

На всей территории Харьковской области Украины сегодня приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В регион в связи с трагедией прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Крушение военно-транспортного самолета Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета накануне вечером возле города Чугуев. На борту, по уточненным данным, находились 27 человек – 7 членов экипажа и 20 курсантов харьковского университета ВВС Украины, одного из курсантов до полета не допустили. За несколько минут до крушения командир экипажа, управлявший воздушным судном, сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем, но в целом он был спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами, рассказали в МВД. Потом Ан-26 пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся. 25 человек погибли, двое курсантов успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Поиски тел нескольких человек, находившихся на борту, продолжаются до сих пор.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.



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