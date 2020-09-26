В столице снова заработает система социального обслуживания для горожан на изоляции

Чиновники просят перейти на такой образ жизни всех, кто относится к группам риска.

Москвичи старше шестидесяти пяти и люди с хроническими заболеваниями с завтрашнего дня смогут воспользоваться городским соцобслуживанием. Как сказано на сайте мэрии, для этих категорий граждан организуют доставку льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости. Чиновники уверяют, что для этого горожанам нужно будет позвонить по специальной горячей линии, то есть необходимости выходить из дома, чтобы подать заявку, нет. Исключение составляют люди, у которых поликлиника не подтвердит диагноз хронического заболевания. Им придется самостоятельно пойти к врачам.

Также в мэрии отметили, что на всех работающих людей старше шестидесяти пяти лет автоматически оформят больничные листы. Это произойдет, если работодатели направят в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома.

На этой неделе мэрия снова попросила москвичей, которые относятся к группе риска, соблюдать режим изоляции. Это связано с ростом распространения коронавируса, который наблюдается в Москве с начала осени.

Также телемедицинский центр Департамента здравоохранения мэрии продолжит работу с больными, проходящими лечение на дому. Еще по телефону горячей линии можно будет обратиться за психологической помощью.

Телефон горячей линии: 8-495-870-45-09.