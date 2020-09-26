Байден раскритиковал Трампа за то, что тот отказывается высказаться по событиям в Белоруссии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за то, что тот отказывается высказаться по событиям в Белоруссии. В заявлении также подчёркивается, что нынешний американский лидер Трамп не стал предлагать свою личную поддержку сторонникам демократии, передаёт агентство Рейтер. Сам Байден называет президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным самодержцем.
2020-09-26T09:33:03+03:00
2020-09-26T09:52:07+03:00
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09:33, 26 сентября 2020
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