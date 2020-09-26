В Москве за сутки скончались 17 человек с коронавирусом. Это максимум с двадцатых чисел июля. Число заразившихся COVID-19 в столице ы последние дни заметно растёт.
2020-09-26T09:31:39+03:00
2020-09-26T09:43:55+03:00
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09:31, 26 сентября 2020
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