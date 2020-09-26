Московские власти возобновляют работу системы соцобслуживания горожан, которые должны оставаться дома

Московские власти с завтрашнего дня возобновляют работу системы соцобслуживания горожан, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, те, кто из-за коронавируса соблюдают домашний режим смогут бесплатно заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Все инструкции размещены на официальном сайте Собянина. Мэр ещё раз напомнил, что просит людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, с понедельника оставаться дома.