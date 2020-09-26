По последним данным 25 человек погибли в результате крушения военного самолёта на Украине

Ан-26 разбился под Харьковом. Служба безопасности Украины сообщает, что командир экипажа доложил об отказе одного из двигателей, запросил посадку и через 5 минут произошло крушение. Всего на борту находились 27 человек, одного из курсантов в последний момент не допустили к этому полёту, по каким причинам пока неизвестно. Два человека, находившихся на борту, по предварительным сведениям, выжили. Они успели выпрыгнуть из самолёта. Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии.
2020-09-26T09:30:53+03:00
2020-09-26T09:40:06+03:00
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09:30, 26 сентября 2020
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