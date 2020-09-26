В Волгограде отменили оправдательный приговор владельцу лодочной базы по делу о гибели на воде 11 человек. Тогда катамаран столкнулся с буксируемой баржей.

Волгоградский областной суд признал незаконным оправдательный приговор владельцу лодочной станции «Пристань» Леониду Жданову. Дело возвратят в первую инстанцию. Защита пока не знает почему — в суде огласили лишь резолютивную часть. Жданова обвиняли в том, что он не проконтролировал выход в плавание и возвращение катамарана. Трагедия произошла в июне 2018 года. Тогда судном «Елань 12» управлял нетрезвый Дмитрий Хахалев. На борту находились 15 человек вместо разрешенных 11. В обвинительном заключении отмечалось, что Хахалев не обладал навыками управления таким катамараном, он нарушил правила плавания, в частности не включив ходовые огни, врезался в сухогруз «Капитан Вечеркин». Он и еще 10 человек погибли. Владелец лодочной станции Жданов на суде подчеркивал, что он отвечал только за сохранность судна во время отстоя. Суд первой инстанции с этим согласился и оправдал Жданова.

Как сообщает газета «Коммерсант», по словам защиты Жданова, он по-прежнему настаивает на своей невиновности.