«Открытые медиа» сообщают, что российские власти обсуждают повторное возвращение карантина. По данным источников интернет-издания, администрация президента, федеральное правительство и мэрия Москвы рассматривают такой сценарий в случае наиболее неблагоприятного развития событий, т.е. при наличии сразу двух условий: если количество инфицированных в день по всей стране превысит 10 тысяч, а число новых заболевших будет значительно выше выздоровевших. При этом, по словам собеседников издания, в кабинете министров надеются, что новые ограничения будут более мягкими, чем весной и летом. Чиновники опасаются, что пропуска, закрытие магазинов, ресторанов и прочие жесткие меры нанесут слишком сильный удар по экономике. В правительстве также предполагают, что население отнесется к новому карантину негативнее, чем весной. В свою очередь, Собянин, по словам собеседников издания, опасается резкого падения своего рейтинга. В пресс-службе мэрии и федерального правительства публикацию не прокомментировали.

По официальным данным, за минувшие сутки было выявлено свыше 7 200 новых случаев заболеваний, из них 1 560 в Москве. Более 100 человек с коронавирусом умерли.

Ситуация с увеличением распространения коронавируса была предсказуема, — считает музыкант Андрей Макаревич.

Макаревич надеется, что вторая волна коронавируса пройдет быстрее, чем первая. Мэр Москвы Сергей Собянин только что сообщил, что власти возобновляют системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.